Jetfib duo : la nouvelle solution de Biofib isolation pour les combles perdus

Avec ce produit en vrac à souffler, Biofib Isolation, référence français de l’isolation biosourcée à base de chanvre, continue de créer des liens durables entre agriculteurs et artisans. Elle garantit une solution face à poser, issue de cultures locales et reconnue pour ses performances thermiques et acoustiques : choisir l’isolation biosourcée devient un geste simple, concret et efficace pour contribuer à la décarbonation du bâtiment.

Des performances optimales pour tous les bâtiments, en neuf et en rénovation

La toiture est à l’origine de 30% des pertes thermiques d’un logement. L’isolation des combles est donc un enjeu majeur pour éviter les surconsommations d’énergie, la hausse des factures et limiter l’empreinte carbone des ménages.

Jetfib duo, isolant écologique et naturel à base de chanvre, a été conçu pour l’isolation thermique et acoustique des combles perdus non aménagés, ou difficilement accessibles, en neuf ou en rénovation. Le produit est particulièrement adapté aux bâtiments d’habitation (individuels ou collectifs) dont la hauteur du dernier plancher bas est inférieure à 8 mètres, ainsi qu’aux bâtiments non résidentiels. Sa légèreté en fait, par ailleurs, un matériau idéal pour les planchers fragiles.

Jetfib duo allie performance thermique et respect de l’environnement, tout en contribuant à la décarbonation du bâtiment, grâce à l’utilisation du chanvre - plante exceptionnelle pour la protection de la biodiversité, de l’eau et la régénération des sols - combiné au textile recyclé.

Sa capacité thermique massique de 1800 J / kg.K permet de ralentir les pics de chaleur sous toiture et de maintenir des températures intérieures agréables toute l’année.

Avec sa densité optimisée (5 kg / m² pour un R de 7 m².K / W), garantit une stabilité mécanique durable et s’adapte à tous les types de planchers, qu’ils soient en bois, béton ou plaques de plâtre

Avec sa conductivité thermique certifiée de 0,050 W/m-K (norme NF EN 12667) équivalente à celle de matériaux tels que laine de roche ou la fibre de bois, Jetfib duo est éligible aux aides CEE.

Le produit est, en outre, étiqueté A+ au classement d’émissions de COV : il émet très peu ou pas du tout de Composés Organiques Volatils et contribue à préserver la qualité de l’air intérieur. Il est également certifié Excell Zone Verte, label qui distingue les matériaux de construction les plus performants pour améliorer la qualité de l’air intérieur.

Une mise en oeuvre simple, rapide et confortable

Jetfib duo est un produit doux qui ne provoque aucune démangeaison. Réalisée à l’aide d’une machine de soufflage pneumatique sur la surface d’un plancher ou entre solives ou solivettes d’un plafond suspendu à ossature apparente, sa mise en oeuvre est rapide et peu poussiéreuse.

« Les premiers retours des artisans démontrent une nette amélioration du confort de pose avec Jetfib duo, tant au niveau du toucher que de la visibilité et du taux de poussière. Cette nouvelle gamme qui est le fruit de notre démarche d’innovation pour démocratiser les matériaux biosourcés et développer des produits naturels, sains et cultivés par nos agriculteurs, conforte notre place d’acteur incontournable sur le marché de l’isolation performante et durable. » Valentin Colson, responsable R&D chez Biofib isolation

Découvrez la pose de Jetfib duo en vidéo :

Une maîtrise complète de la chaîne de valeur de l’isolation biosourcée

Depuis 2009, le groupe coopératif vendéen Cavac et sa filiale Cavac Biomatériaux ont contribué à la réintroduction de la culture du chanvre. La marque Biofib isolation a été créée pour transformer le chanvre en isolants et développer une filière unique en Europe qui associe les producteurs de chanvre de la coopérative Cavac et les donneurs d’ordre, prescripteurs, entreprises et distributeurs du bâtiment.

En septembre 2024, le fabricant a investi plus de 20 millions pour accélérer la décarbonation du secteur du bâtiment, grâce à un site de production de 15 000 m² entièrement dédié à la production de matériaux isolants Biofib isolation.

Avec cet outil industriel pionnier à l’échelle européenne, Cavac Biomatériaux maîtrise l’ensemble de la chaîne de valeur de l’isolation biosourcée (culture, transformation, valorisation) et crée des liens entre agriculteurs et artisans.

Pour en savoir plus exit_to_app