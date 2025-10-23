Kit d’enduisage professionnel TOUPRET
Le Kit Professionnel TOUPRET regroupe tous les outils essentiels pour appliquer et lisser les enduits avec précision, rapidité et confort. Conçu pour répondre aux exigences des professionnels du bâtiment comme des bricoleurs occasionnels , ce kit 6 en 1 garantit un résultat homogène et sans défaut sur toutes les surfaces.
Lames à enduire haute performance (3 dimensions)
Les lames à enduire TOUPRET sont équipées de la technologie Bi-Flex avec contre-lame en PVC, assurant un lissage fluide et parfaitement homogène. Leur conception ergonomique, légère et maniable offre un confort d’utilisation optimal et une grande précision, notamment sur les grandes surfaces.
Disponibles en trois tailles (25 cm, 45 cm et 60 cm), elles s’adaptent à tous les besoins de finition.
Rouleau à enduire antiprojection
Le rouleau à enduire TOUPRET permet de déposer l’enduit trois fois plus rapidement qu’avec une application traditionnelle. Sa structure antiprojection garantit une dépose homogène pour une surface parfaitement plane après lissage.
Il se nettoie facilement à l’eau, assurant un entretien rapide et pratique.
Perche télescopique en aluminium
La perche télescopique TOUPRET facilite l’accès aux zones difficiles d’accès et en hauteur. Son système de blocage à came offre une sécurité optimale lors de l’utilisation, tandis que son tube en aluminium robuste (longueur 2 x 0,50 m) assure une excellente maniabilité et une portée étendue, tout en restant légère et facile à manipuler pour un confort maximal sur le chantier.
Vidéo du produit
Fiche technique
Caractéristiques techniques
3 lames à enduire (60 cm, 45 cm, 25 cm)
1 couteau à enduire lame inox 12 cm
1 rouleau antiprojection
1 perche télescopique spécifique pour les lames
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Enseignement et culture
- Hôtel et restaurant
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Tertiaire
TOUPRET MUR EX est un enduit de rebouchage et de réparation en poudre, extérieur, pour application manuelle
Toupret Murex est un enduit de rebouchage et de réparation extérieur idéal pour gagner du temps sur vos chantiers par une mise en peinture rapide en moins de 24H. Cet enduit très...
TOUPRET EXTREMWOOD, Mastic de rebouchage et réparation bois bi-composant pour application manuelle en intérieur et extérieur
EXTREM'WOOD vient compléter la gamme Bois TOUPRET spécialement conçue pour le traitement, la réparation et le lissage des menuiseries. Unique sur le marché, EXTREM’WOOD...
AIRSPRAY® GC LIGHT : enduit allégé d’égalisage et de lissage gros chantier en pâte, intérieur, pour application Airless.
AIRSPRAY® GC LIGHT est enduit d'égalisage et de lissage mécanisable. Conçu pour une application Airless, il réduit la consommation tout en offrant un excellent pouvoir...
TOUPRET béton mural enduit décoratif assainissant 2 en 1, en pâte, intérieur
Collection LES TECHNOLOGIQUES - Une ambiance urbaine, une décoration résolument urbaine pour une ambiance universelle et conviviale : l’enduit décoratif BÉTON MURAL personnalise...
TOUPRET Tradition, enduit décoratif à cirer, décor nuancé, texturé et chaleureux d'aspect velouté
Avec l’enduit décoratif TRADITION, c’est l’évidence d’une ambiance de caractère chaleureuse et réconfortante. Son aspect ciré lui procure également...
TOUPRET TERRE DE CHAUX, enduit décoratif
Un air de vacances : l’enduit décoratif TERRE DE CHAUX, c’est une invitation à la détente et à la plénitude. Avec son aspect blanchi et son toucher doux,...
TOUPRET EJ8H, enduit de jointoiement des plaques de plâtre en poudre, intérieur, pour application manuelle
Toupret EJ8H est un enduit de jointoiement des plaques de plâtre en poudre, intérieur, pour application manuelle. Toupret EJ8H s’applique sur plaques de plâtre avec ou sans isolants...
TOUPRET PULS'AIR ORANGE EXTRA FIN, Enduit de finition en pâte, intérieur, pour une application à la machine à projeter
Puls'air Orange est un enduit de finition très soignée en pâte à projeter, intérieur pour application à la machine à projeter. Puls'air Orange s'applique...
TOUPRET WOODFINISH, Enduit de lissage extra fin, intérieur et extérieur, pour application manuelle
TOUPRET WOODFINISH est un enduit de lissage extra fin en pâte pour application manuelle en intérieur et extérieur. TOUPRET WOODFINISH s’applique sur tous supports bois et toutes...
TOUPRET TOUPRELEX, Enduit allégé de rebouchage en pâte, extérieur, pour application manuelle
Touprelex® Enduit Allégé de Rebouchage. Touprelex est un enduit allégé de rebouchage en pâte, extérieur, pour application manuelle, qui s’applique sur...