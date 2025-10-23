ConnexionS'abonner
Kit d’enduisage professionnel TOUPRET

TOUPRET SA

Le Kit Professionnel TOUPRET regroupe tous les outils essentiels pour appliquer et lisser les enduits avec précision, rapidité et confort. Conçu pour répondre aux exigences des professionnels du bâtiment comme des bricoleurs occasionnels , ce kit 6 en 1 garantit un résultat homogène et sans défaut sur toutes les surfaces.

Lames à enduire haute performance (3 dimensions)

Les lames à enduire TOUPRET sont équipées de la technologie Bi-Flex avec contre-lame en PVC, assurant un lissage fluide et parfaitement homogène. Leur conception ergonomique, légère et maniable offre un confort d’utilisation optimal et une grande précision, notamment sur les grandes surfaces.
Disponibles en trois tailles (25 cm, 45 cm et 60 cm), elles s’adaptent à tous les besoins de finition.

Rouleau à enduire antiprojection

Le rouleau à enduire TOUPRET permet de déposer l’enduit trois fois plus rapidement qu’avec une application traditionnelle. Sa structure antiprojection garantit une dépose homogène pour une surface parfaitement plane après lissage.
Il se nettoie facilement à l’eau, assurant un entretien rapide et pratique.

Perche télescopique en aluminium

La perche télescopique TOUPRET facilite l’accès aux zones difficiles d’accès et en hauteur. Son système de blocage à came offre une sécurité optimale lors de l’utilisation, tandis que son tube en aluminium robuste (longueur 2 x 0,50 m) assure une excellente maniabilité et une portée étendue, tout en restant légère et facile à manipuler pour un confort maximal sur le chantier.

Caractéristiques techniques

3 lames à enduire (60 cm, 45 cm, 25 cm)
1 couteau à enduire lame inox 12 cm
1 rouleau antiprojection
1 perche télescopique spécifique pour les lames

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Tertiaire
TOUPRET SA - Batiweb

TOUPRET, leader français des enduits avant peinture pour les peintres, plâtriers, plaquistes...

14 rue du 14 juillet
91813 Corbeil Essonnes cedex
France

