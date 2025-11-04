Geberit a présenté un bénéfice net inférieur aux attentes sur les neuf premiers mois de 2025. Mais le groupe suisse a relevé son objectif de ventes, grâce notamment à la hausse des transactions dans l'immobilier.

C'est un bilan contrasté qu'a affiché Geberit mardi 4 novembre. Le groupe, qui fabrique des toilettes, douches et vasques de salle de bain, a relevé son objectif de ventes pour l'année. Il table désormais sur une croissance de ses ventes hors effets de change d'environ 4,5 % sur l'ensemble de l'exercice, contre 4 % visés auparavant, au vu de la demande sur le marché de la rénovation, a-t-il indiqué dans un communiqué.

Son chiffre d'affaires s'est accru de 2 % à 2,4 milliards de francs (environ 2,58 milliards d'euros), ralenti par les effets négatifs de change en raison de la force du franc suisse.

Un bénéfice net inférieur aux attentes

Mais Geberit a aussi présenté un bénéfice net inférieur aux attentes. Sur neuf mois, celui-ci s'est contracté de 1,2 % par rapport à la même période un an plus tôt, à 494 millions de francs suisses (530 millions d'euros), alors que les analystes l'attendaient en moyenne à 497 millions de francs.

Sales growth significantly above market development: The Geberit Group achieved convincing results in the first nine months of 2025 despite the continuing challenging environment.



Read the full press release: https://t.co/n8LvVcAOjB#FinancialResults#Q3#GEBNpic.twitter.com/2i6CgU0fyu — Geberit Group (@GeberitGroup) November 4, 2025



Un coup de frein que l'entreprise justifie par les frais de fermeture de l'usine de céramique de Wesel, en Allemagne, qui devraient lui coûter au total près de 22 millions de francs suisses (23,65 millions d'euros).

En Europe, son plus gros marché, Geberit s'attend toujours à « un léger déclin » des nouveaux chantiers, compte tenu de la baisse des permis de construire, en recul d'environ 2 % en 2024 et de 3 % au premier semestre 2025.

Geberit mise sur une « hausse des transactions dans l'immobilier »

Mais ce repli devrait, selon le groupe, être compensé par le marché de la rénovation, qui contribue à 60 % de son chiffre d'affaires, le groupe voyant plusieurs indicateurs favorables, dont « la hausse des transactions dans l'immobilier », précise le communiqué.

Geberit fabrique des équipements de salle de bains et des canalisations et fournit aussi bien l'immobilier résidentiel que les bâtiments publics, comme les écoles, stades, hôpitaux ou musées. Ses résultats sont donc très suivis par les analystes financiers pour prendre le pouls du bâtiment en Europe. En 2024, le Vieux Continent représentait 89 % de ses ventes.

Geberit a réalisé un troisième trimestre « solide », a réagi Alexander Koller, analyste chez Vontobel, « en dépit d'un environnement difficile pour la construction résidentielle ». Selon lui, le groupe est également « bien positionné » pour bénéficier des grands projets de rénovation des infrastructures en Allemagne, son plus gros marché, qui contribue à près de « 30 % de son chiffre d'affaires », rappelle-t-il dans un commentaire boursier.

Par Raphaël Barrou