La fenêtre K-LINE évolue : + HAUTE, + FINE, + BELLE, + DESIGN

+ HAUTE

JUSQU’À 2700 MM DE HAUT (contre 2 350 mm pour les châssis standards), et toujours en ouvrant caché ! Les portes-fenêtres s’harmonisent ainsi parfaitement avec les baies coulissantes de la marque, permettant à la fois d’avoir un alignement des hauteurs de châssis dans un même espace, et un même design intérieur et extérieur.



+ FINE

NOUVELLE BATTUE DE 50 MM

POIGNÉE CENTRÉE

Dans la version 2022 de sa nouvelle fenêtre, K•LINE propose une poignée centrée qui permet d’avoir une battue encore plus fine - seulement 50 mm d’épaisseur contre 86 mm en standard - et d’offrir toujours plus de lumière naturelle.

La finesse de ses lignes, véritable signature K•LINE, lui confère un design minimaliste souligné par une nouvelle poignée centrée à l’esthétique pure et raffinée.

Cette option de poignée centrée est proposée sur les françaises et oscillo-battants 2 vantaux.



+ BELLE

FERRAGE INVISIBLE

OUVERTURE À 180 °

Dédiée à la lumière et au design, la nouvelle fenêtre K•LINE offre une évolution majeure en matière d’esthétique et de confort : un nouveau ferrage invisible permettant une ouverture à 180°.

Disponible à l’automne 2023, cette innovation, proposée en option et sans plus-value pour les oscillo-battants, deviendra incontestablement le nouveau standard K•LINE à terme.



+ DESIGN

NOUVELLE POIGNÉE SANS EMBASE LAQUÉE DE LA COULEUR DE LA MENUISERIE

Pour sa nouvelle fenêtre comme pour ses autres produits, K•LINE apporte un soin tout particulier au design et s’attache à proposer des options de personnalisation pour laisser le choix à chacun de penser son intérieur à son image.

Pour sa nouvelle fenêtre, K•LINE enrichit son offre d’accessoires de 3 nouveaux modèles de poignées design, dont une nouvelle poignée sans embase qui peut être laquée dans la couleur du châssis. La poignée devient ainsi un véritable marqueur design de la fenêtre en accord avec les tendances contemporaines et qui s’adapte à tous les styles.



Labels & Certifications :

DTA (Avis technique)

NF-QUALITÉ POUR LE BÂTIMENT : A*4 E*7B V*A3