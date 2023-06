La nouvelle fenêtre pilotée K•LINE permet d’aérer automatiquement sa maison sans avoir à y penser.

Il s’agit d’une fenêtre oscillo-battante 1 vantail dont l’ouverture en soufflet est motorisée grâce à un système de pilotage parfaitement intégré et invisible, développé avec Siegenia. Une ouverture manuelle à la française reste possible, notamment pour faciliter le nettoyage.



Afin de maîtriser le débit d’aération, 2 positions d’ouverture sont proposées : une ouverture standard de 15 cm et une aération discrète qui entrouvre le soufflet de seulement 1 cm, rendant l’ouverture de la fenêtre presque invisible de l’extérieur. La fenêtre dispose de 3 modes d’ouverture : manuelle, programmable ou automatique.



Accessible au plus grand nombre, cette innovation, primée « lauréat OR 2021 » des Trophées de l’innovation Equibaie, est proposée à un prix public conseillé de 550 € TTC hors pose.



Les principaux bénéfices de la fenêtre pilotée K•LINE :

Aération automatique du logement sans avoir à y penser.

Pratique pour les ouvertures difficilement accessibles, par exemple en hauteur ou dans une cage d’escalier.

Combinable et programmable avec d’autre produits K•LINE pour se protéger des surchauffes estivales grâce au night-cooling (rafraîchissement nocturne).

Design épuré et performances identiques (thermique, acoustique, étanchéité) à ceux d’une fenêtre classique.