ConnexionS'abonner
Fermer

LAMILUX Modular Glass Skylight MS78

Lamilux SAS France
Partager : 

Le LAMILUX Modular Glass Skylight MS78 est une verrière modulaire haut de gamme pour toiture terrasse, prémontée en usine et conçue pour inonder les espaces intérieurs de lumière naturelle tout en offrant une ventilation optimale. Cette toiture vitrée innovante associe design contemporain et fonctionnalité, créant une surface homogène qui s’intègre harmonieusement dans tout type de bâtiment.

Cette verrière vitrée se distingue par un aspect épuré, marqué par l’intégration discrète des ouvrants et des lignes intérieures réduites. Grâce à son esthétique uniforme, la verrière pour toit plat offre une impression de transparence et de légèreté. En option, un store intérieur pour verrière peut être ajouté afin de garantir une protection solaire efficace, réduisant l’éblouissement et la chaleur tout en préservant un maximum de lumière du jour.

Côté confort et sécurité, ce système de verrière vitrée séduit par une grande fiabilité d’utilisation, des finitions soignées et une qualité durable. Le haut degré de préfabrication garantit précision, longévité et facilité d’intégration dans la toiture. Grâce à cette combinaison unique, le LAMILUX Modular Glass Skylight MS78 établit une nouvelle référence parmi les systèmes de lanterneaux modulaires, alliant esthétique, performance énergétique et bien-être au quotidien.

Labels et certifications (détail) :

  • German Design Award Winner 2024, reddot winner 2024

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Type : verrière modulaire prémontée en usine pour toiture terrasse
Vitrage : double ou triple vitrage thermique, de contrôle solaire ou d’isolation phonique (clair ou mat), Ug = 0,6 – 1,1 W/m²K
Économie d’énergie : Le système global offre des valeurs d'isolation thermique nettement supérieures aux exigences légales, ce qui permet de réduire les coûts et de réaliser des économies d'énergie
Dimensions : modules jusqu’à 1,30 m x 3,00 m, largeurs et hauteurs combinables
Champ d’application : Toit monopente jusqu'à une largeur de 3,00 m, à longueur variable, inclinaison du vitrage entre 5° et 30°
Ouvrants : Ouvrants avec commandes dissimulées intégrées, hauteur de levage 300 mm ou 500 mm
Ventilation : surface d’aération maximale grâce à l’ouverture illimitée de l'ouvrant
Design : intégration native des ouvrants (NFI) et esthétique homogène sans cadre de serrage
Drainage : profilé d’écoulement SEP sans soudure pour une étanchéité maximale dès le premier niveau
Montage : rainure en V et système d’alignement automatique (SAM) pour une installation précise ; montage direct sur béton, bois ou acier sans profilés supplémentaires
Ombrage : store roulant intérieur disponible en option pour protection solaire et confort visuel
Préfabrication : haut degré de préfabrication pour qualité, durabilité et délais de livraison courts
Finitions : couleurs standard gris clair, blanc, gris ardoise

Matériaux

  • Aluminium

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Hôtel et restaurant
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Tertiaire
En savoir plus Documentation

Autres produits

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

Lamilux SAS France - Batiweb

LAMILUX fabrique depuis environ 70 ans des systèmes d'éclairage zénithal de...

8 rue Schertz Bâtiment 1
67000 Strasbourg
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.