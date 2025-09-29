Le LAMILUX Modular Glass Skylight MS78 est une verrière modulaire haut de gamme pour toiture terrasse, prémontée en usine et conçue pour inonder les espaces intérieurs de lumière naturelle tout en offrant une ventilation optimale. Cette toiture vitrée innovante associe design contemporain et fonctionnalité, créant une surface homogène qui s’intègre harmonieusement dans tout type de bâtiment.

Cette verrière vitrée se distingue par un aspect épuré, marqué par l’intégration discrète des ouvrants et des lignes intérieures réduites. Grâce à son esthétique uniforme, la verrière pour toit plat offre une impression de transparence et de légèreté. En option, un store intérieur pour verrière peut être ajouté afin de garantir une protection solaire efficace, réduisant l’éblouissement et la chaleur tout en préservant un maximum de lumière du jour.

Côté confort et sécurité, ce système de verrière vitrée séduit par une grande fiabilité d’utilisation, des finitions soignées et une qualité durable. Le haut degré de préfabrication garantit précision, longévité et facilité d’intégration dans la toiture. Grâce à cette combinaison unique, le LAMILUX Modular Glass Skylight MS78 établit une nouvelle référence parmi les systèmes de lanterneaux modulaires, alliant esthétique, performance énergétique et bien-être au quotidien.

Labels et certifications (détail) :