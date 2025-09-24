Le désenfumage naturel repensé : la sécurité incendie selon LAMILUX

Lumière naturelle et sécurité incendie – une combinaison vitale

La protection incendie est un pilier essentiel de toute planification de bâtiment responsable. En cas d’incendie, chaque seconde compte – et les fumées représentent un danger majeur. Ces gaz ne sont pas seulement toxiques, ils envahissent les voies d’évacuation en quelques secondes. C’est ici qu’interviennent les systèmes d’éclairage zénithal de LAMILUX. Ils apportent non seulement une lumière naturelle, mais jouent aussi un rôle crucial dans l’évacuation des fumées et de la chaleur (DENFC) – de manière efficace, fiable et esthétique.

Évacuer les fumées de manière ciblée – avec les systèmes RWA de LAMILUX

Les systèmes modulaires de LAMILUX – incluant coupoles, verrières et fenêtres de toit plat – sont spécialement conçus pour être utilisés comme dispositifs naturels d’évacuation de fumée et de chaleur (DENFC). En cas d'incendie, ces éléments s’ouvrent automatiquement jusqu’à 165°, permettant une évacuation rapide des gaz toxiques. Des automatismes intelligents assurent en parallèle l’arrivée d’air frais, ce qui préserve les voies d’évacuation et de sauvetage.

Des solutions personnalisées pour chaque bâtiment

Centre commercial, école, halle industrielle ou bâtiment public – LAMILUX propose des solutions DENFC qui s’intègrent harmonieusement dans tout concept architectural. Un exemple impressionnant : la verrière du centre Thier-Galerie à Dortmund. Ici, 116 ouvrants ont été intégrés dans une verrière LAMILUX Glass Roof PR60 de 2300 m². Ils garantissent une évacuation rapide des fumées et une sécurité maximale pour les visiteurs.

Fenêtres coupe-feu pour une protection passive

Outre l’évacuation des fumées, la protection directe contre les flammes est également essentielle. Les fenêtres coupe-feu de la gamme Fire Resistance de LAMILUX protègent efficacement les pièces contre la propagation des flammes – pendant 30, 60 ou 90 minutes. Un temps précieux pour les évacuations et les interventions des secours. Le design est aussi au rendez-vous : l’exemple de l’école Holweide, équipée de dix verrières REI30, illustre parfaitement l’alliance entre sécurité et esthétique.

Un service complet pour une sécurité maximale

LAMILUX accompagne les maîtres d’ouvrage, architectes et planificateurs de la conception à l’entretien. L’objectif : une technique de bâtiment parfaitement coordonnée, qui fonctionne de manière fiable en cas d’urgence – pour sauver des vies.

