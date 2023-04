Lampes LED COMFORT

La lumière naturelle reste la source de lumière idéale dans une grande variété d'installations.



Afin de retrouver les bienfaits de la lumière naturelle, LEDVANCE a développé une technologie offrant la meilleure alternative à la lumière naturelle, en imitant son spectre, tout en économisant de l’énergie. Ces nouvelles lampes LED améliorent les contrastes de couleurs sans saturation avec un indice IRC élevé, calculé sur une nouvelle norme plus adaptée à la lampe LED.



Cette technologie « lisse » le pic de lumière bleue, caractéristique de la LED, pour le rendre moins intense afin de réduire la fatigue oculaire, améliorer la lisibilité et favoriser un meilleur cycle veille-sommeil. Ces lampes offrent également des performances supérieures en matière de scintillement, un faible éblouissement et une excellente capacité de gradation, se traduisant le cas échéant par un meilleur confort visuel.



Idéale pour une grande variété d’applications telles que les bureaux, le commerce de détail, les soins infirmiers, les salles de classe, l’hôtellerie et le résidentiel, la nouvelle gamme COMFORT est disponible dans un grand nombre de modèles (formes classiques et spots). La qualité de la lumière et ses bienfaits vous accompagneront ainsi tout au long de la journée et faciliteront un endormissement naturel.