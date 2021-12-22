Le puits de lumière naturelle Solatube®

Apportez la lumière naturelle dans votre maison grâce au conduit de lumière naturelle Solatube. Transformez votre pièce sombre en un lieu convivial.

Grâce à ses prismes, le dôme capte la lumière du soleil et la renvoie dans le tube. Cette technologie permet de maximiser la collecte quel que soit la météo. Gagnez 2h de lumière en plus par jour par rapport à un conduit de lumière alimenté par une fenêtre de toit.

Avantages produit :