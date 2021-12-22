Le puits de lumière naturelle Solatube®
Apportez la lumière naturelle dans votre maison grâce au conduit de lumière naturelle Solatube. Transformez votre pièce sombre en un lieu convivial.
Grâce à ses prismes, le dôme capte la lumière du soleil et la renvoie dans le tube. Cette technologie permet de maximiser la collecte quel que soit la météo. Gagnez 2h de lumière en plus par jour par rapport à un conduit de lumière alimenté par une fenêtre de toit.
Avantages produit :
- Technologie de pointe
- Tube avec le meilleur taux de réflexion au monde
- Dormez sereinement avec l’occultant magnétique
- Des produits adaptés à chaque projet
- Une étanchéité qui s’adapte à votre toiture
- Un diffuseur qui se marie avec votre intérieur
Solatube 160DS de 25cm de diamètre
Solatube 290DS de 35cm de diamètre
Rajoutez des rallonges de 40cm ou 60cm pour atteindre la hauteur souhaitée
En option : occultant magnétique, régulateur d’intensité lumineuse ou kit éclairage électrique
- Maison individuelle
- Lumière naturelle
- Puits de lumière
