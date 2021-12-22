ConnexionS'abonner
Fermer

Le puits de lumière naturelle Solatube®

Partager le produit
SOLATUBE - NATURE ET CONFORT

Apportez la lumière naturelle dans votre maison grâce au conduit de lumière naturelle Solatube. Transformez votre pièce sombre en un lieu convivial.

Grâce à ses prismes, le dôme capte la lumière du soleil et la renvoie dans le tube. Cette technologie permet de maximiser la collecte quel que soit la météo. Gagnez 2h de lumière en plus par jour par rapport à un conduit de lumière alimenté par une fenêtre de toit. 

Avantages produit :

  • Technologie de pointe
  • Tube avec le meilleur taux de réflexion au monde
  • Dormez sereinement avec l’occultant magnétique
  • Des produits adaptés à chaque projet
  • Une étanchéité qui s’adapte à votre toiture
  • Un diffuseur qui se marie avec votre intérieur

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Solatube 160DS de 25cm de diamètre
Solatube 290DS de 35cm de diamètre
Rajoutez des rallonges de 40cm ou 60cm pour atteindre la hauteur souhaitée
En option : occultant magnétique, régulateur d’intensité lumineuse ou kit éclairage électrique

Divers

Puits de lumière

Familles d'ouvrage

  • Maison individuelle
Documentation

Les tags associés

Autres produits

Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

SOLATUBE - NATURE ET CONFORT - Batiweb

SOLATUBE est le créateur et le leader mondial du conduit de lumière naturelle depuis 1991....

18 rue des rosiéristes
69410 Champagne au Mont d'Or
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.