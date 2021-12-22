Puits de lumière Brighten Up par SOLATUBE - NATURE ET CONFORT
Certains endroits de vos locaux professionnels manquent de lumière car ils sont trop éloignés des ouvertures. La gamme Britghten Up est la solution parfaite pour éclairer les petits espaces sombres difficiles à atteindre. Nos puits de lumière Solatube sont conçus pour renvoyer 99,7% de lumière naturelle.
Grâce à ses prismes, le dôme capte la lumière même en soleil rasant et la renvoie dans le tube. Cela permet de gagner 2h de luminosité en plus par jour par rapport à un conduit de lumière alimenté par une fenêtre de toit. Cette technologie permet de maximiser la collecte quelle que soit la météo.
Avantages produit :
- Apporter la lumière naturelle dans les espaces sombres
- Deux modèles pour répondre à vos besoins
- Une étanchéité pour tout type de toit
- Une gamme variée de diffuseurs
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Solatube 160DS de 250 mm de diamètre : Un conduit pour 10m²
Solatube 290DS de 350 mm de diamètre : Un conduit pour 15m²
En option : occultant magnétique, régulateur d’intensité lumineuse ou kit éclairage électrique
Puits de lumière
