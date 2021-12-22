ConnexionS'abonner
Fermer

Puits de lumière SolaMaster par SOLATUBE - NATURE ET CONFORT

Partager le produit
SOLATUBE - NATURE ET CONFORT

Grâce au dôme, aux différentes longueurs de tubes et une possibilité de diffuseur suspendu ou au plafond, le SolaMaster offre une grande variété de configurations.

La gamme SolaMaster (Solatube 330DS de 530mm de diamètre) est équipée des meilleures technologies optiques. Les rayons du soleil sont captés au niveau du dôme en PMMA, transférés dans le tube le plus réfléchissant au monde et diffusés vers des espaces intérieurs où l'éclairage naturel est insuffisant.

Le Solatube 330DS offre des performances d'éclairage naturel durables et optimales qui fournissent des niveaux de lumière élevés et adaptés aux locaux professionnels. Il peut facilement être utilisé pour compléter les équipements d'éclairage traditionnel dans des espaces tels que les écoles, les bureaux ou les bâtiments industriels.
 

Avantages produit :

  • Tous nos produits ont le meilleur taux de réflexion au monde : 99.7%
  • Un dôme performant
  • Un abergement pour chaque toiture
  • Deux types de diffuseurs pour satisfaire vos besoins
  • Une gamme complète de tubes
  • Indice de transparence plus élevé que le polycarbonate
  • Assure une capture de lumière constante tout au long de la journée
  • Gestion externe de l’eau de condensation

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Solatube 330DS de 530 mm de diamètre
Tailles de rallonges : 600 mm ou 1200 mm
Angles adaptateurs
Coude avec angle : 0 à 90°
Option : Régulateur d'intensité lumineuse, barre de sécurité et TIP (Thermal Insulation Panel) pour limiter les déperditions thermiques

Divers

Puits de lumière

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Industrie
Documentation

Les tags associés

Autres produits

Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

SOLATUBE - NATURE ET CONFORT - Batiweb

SOLATUBE est le créateur et le leader mondial du conduit de lumière naturelle depuis 1991....

18 rue des rosiéristes
69410 Champagne au Mont d'Or
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.