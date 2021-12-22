Puits de lumière SolaMaster par SOLATUBE - NATURE ET CONFORT

Grâce au dôme, aux différentes longueurs de tubes et une possibilité de diffuseur suspendu ou au plafond, le SolaMaster offre une grande variété de configurations.

La gamme SolaMaster (Solatube 330DS de 530mm de diamètre) est équipée des meilleures technologies optiques. Les rayons du soleil sont captés au niveau du dôme en PMMA, transférés dans le tube le plus réfléchissant au monde et diffusés vers des espaces intérieurs où l'éclairage naturel est insuffisant.

Le Solatube 330DS offre des performances d'éclairage naturel durables et optimales qui fournissent des niveaux de lumière élevés et adaptés aux locaux professionnels. Il peut facilement être utilisé pour compléter les équipements d'éclairage traditionnel dans des espaces tels que les écoles, les bureaux ou les bâtiments industriels.



Avantages produit :