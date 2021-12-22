Puits de lumière SkyVault par SOLATUBE - NATURE ET CONFORT

SkyVault : La lumière naturelle prend de l’ampleur.

Notre plus grand puits de lumière naturelle est le Solatube M74 DS avec un diamètre de 740 mm.

Le puits de lumière naturelle Solatube M74DS de 740 mm de diamètre est adapté pour les grandes surfaces avec une hauteur sous plafond d'au moins 7m !

Le diamètre du conduit de lumière naturelle SkyVault a été défini dans un souci d’éclairage important tout en optimisant les ouvertures en toiture.

De plus, avec les différentes innovations (Collecteur et Amplificateur), la collecte et la diffusion sont idéales. Découvrez les 4 configurations possibles qui s'adaptent à tous vos besoins.

Avantages produit :