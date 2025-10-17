ConnexionS'abonner
Fermer
SOLATUBE - NATURE ET CONFORT - Batiweb

SOLATUBE - NATURE ET CONFORT

18 rue des rosiéristes
69410 Champagne au Mont d'Or
France
Site web de la marque

SOLATUBE est le créateur et le leader mondial du conduit de lumière naturelle depuis 1991. Depuis 2006, NATURE ET CONFORT est devenu le distributeur France exclusif de SOLATUBE.

Nous avons, depuis toutes ces années, répondu à la demande de nos clients : éclairer des pièces sombres éloignées des ouvertures.

Avec plus de 25.000 conduits de lumière installés depuis nos débuts, nous avons acquis une expérience et un savoir-faire nous permettant de satisfaire pleinement les exigences de nos clients.

Le puits de lumière naturelle SOLATUBE s’adapte à tous vos projets : d’une maison individuelle à un local professionnel.

Grâce à notre réseau d’installateurs réparti sur toute la France, nous trouverons toujours un artisan proche de chez vous.

Situés à Champagne-Au-Mont-d’Or, à 10km de Lyon, nous disposons d’un entrepôt de stockage ainsi que d’un showroom. Nous sommes une entreprise à taille humaine, ce qui nous permet d’être réactif à vos demandes.

Le savoir-faire de SOLATUBE:

  • Solatube® : Puits de lumière naturelle
  • Brighten Up : Apporte la lumière naturelle dans les espaces sombres
  • SolaMaster : Solution flexible
  • SkyVault : Solutions surdimensionnées pour des plafonds hauts et de grandes surfaces

Produits de la marque

Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les tags associés

Les familles associées

Il n'y a pas davantage de familles

Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.