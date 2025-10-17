SOLATUBE - NATURE ET CONFORT - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « SOLATUBE - NATURE ET CONFORT », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

SOLATUBE est le créateur et le leader mondial du conduit de lumière naturelle depuis 1991. Depuis 2006, NATURE ET CONFORT est devenu le distributeur France exclusif de SOLATUBE.

Nous avons, depuis toutes ces années, répondu à la demande de nos clients : éclairer des pièces sombres éloignées des ouvertures.

Avec plus de 25.000 conduits de lumière installés depuis nos débuts, nous avons acquis une expérience et un savoir-faire nous permettant de satisfaire pleinement les exigences de nos clients.

Le puits de lumière naturelle SOLATUBE s’adapte à tous vos projets : d’une maison individuelle à un local professionnel.

Grâce à notre réseau d’installateurs réparti sur toute la France, nous trouverons toujours un artisan proche de chez vous.

Situés à Champagne-Au-Mont-d’Or, à 10km de Lyon, nous disposons d’un entrepôt de stockage ainsi que d’un showroom. Nous sommes une entreprise à taille humaine, ce qui nous permet d’être réactif à vos demandes.

Le savoir-faire de SOLATUBE :