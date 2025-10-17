SOLATUBE - NATURE ET CONFORT - Batiweb

SOLATUBE - NATURE ET CONFORT
69410 Champagne au Mont d'Or
France
SOLATUBE est le créateur et le leader mondial du conduit de lumière naturelle depuis 1991. Depuis 2006, NATURE ET CONFORT est devenu le distributeur France exclusif de SOLATUBE.
Nous avons, depuis toutes ces années, répondu à la demande de nos clients : éclairer des pièces sombres éloignées des ouvertures.
Avec plus de 25.000 conduits de lumière installés depuis nos débuts, nous avons acquis une expérience et un savoir-faire nous permettant de satisfaire pleinement les exigences de nos clients.
Le puits de lumière naturelle SOLATUBE s’adapte à tous vos projets : d’une maison individuelle à un local professionnel.
Grâce à notre réseau d’installateurs réparti sur toute la France, nous trouverons toujours un artisan proche de chez vous.
Situés à Champagne-Au-Mont-d’Or, à 10km de Lyon, nous disposons d’un entrepôt de stockage ainsi que d’un showroom. Nous sommes une entreprise à taille humaine, ce qui nous permet d’être réactif à vos demandes.
Le savoir-faire de SOLATUBE:
- Solatube® : Puits de lumière naturelle
- Brighten Up : Apporte la lumière naturelle dans les espaces sombres
- SolaMaster : Solution flexible
- SkyVault : Solutions surdimensionnées pour des plafonds hauts et de grandes surfaces
Le puits de lumière naturelle Solatube®
Apportez la lumière naturelle dans votre maison grâce au conduit de lumière naturelle Solatube. Transformez votre pièce sombre en un lieu convivial. Grâce à ses...
Puits de lumière Brighten Up par SOLATUBE - NATURE ET CONFORT
Certains endroits de vos locaux professionnels manquent de lumière car ils sont trop éloignés des ouvertures. La gamme Britghten Up est la solution parfaite pour éclairer les...
Puits de lumière SolaMaster par SOLATUBE - NATURE ET CONFORT
Grâce au dôme, aux différentes longueurs de tubes et une possibilité de diffuseur suspendu ou au plafond, le SolaMaster offre une grande variété de configurations. La...
Puits de lumière SkyVault par SOLATUBE - NATURE ET CONFORT
SkyVault : La lumière naturelle prend de l’ampleur. Notre plus grand puits de lumière naturelle est le Solatube M74 DS avec un diamètre de 740 mm. Le puits de lumière...
