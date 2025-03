Le Reef Collection DTU vous permet d’accéder aux règles de conception et de mise en œuvre des ouvrages du bâtiment et de suivre leur évolution.



Le Reef Collection DTU met à votre disposition une base de données exhaustive de plus de 1 200 références en vigueur dont plus de 960 en texte intégral, indispensables pour la définition des projets, l'exécution des travaux et leur réception, quel que soit le type de bâtiment :

Tous les DTU en vigueur soit plus de 110 DTU-NF DTU en texte intégral

Les Cahiers des Prescriptions Techniques (CPT)

Les classements

Les règles professionnelles acceptées par la C2P

Une sélection de textes législatifs et réglementaires du cadre juridique de la construction.

Du domaine traditionnel aux techniques innovantes, le Reef Collection DTU couvre les travaux du bâtiment suivants :

Fondations - Maçonnerie

Plâtrerie

Constructions en bois

Constructions métalliques

Façades et bardages

Menuiserie - Fermeture - Vitrerie

Couvertures

Étanchéité

Revêtements sols et murs

Âtrerie - Fumisterie

Chauffage - Ventilation - Climatisation

Gaz

Plomberie

Le Reef Collection DTU permet également de répondre aux questions sur le cadre juridique de la construction : marchés de travaux, assurance construction, responsabilités et garanties, contrôle technique, droit du travail et sécurité des chantiers.



Avec le Reef Collection DTU, vous disposez d’une information actualisée régulièrement et accessible dès qu’une mise à jour est effectuée. Lorsqu’un amendement modifie un DTU, la modification est directement intégrée dans le texte d’origine. La consolidation donne ainsi le texte complet actualisé tel qu’il s’applique !



