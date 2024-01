LEDVANCE Linear IndiviLED direct et direct/indirect

La nouvelle gamme EVERLOOP de LEDVANCE est composée de luminaires dotés de sources lumineuses LED et d’alimentations facilement remplaçables. Ce nouveau concept est une solution d'éclairage éco-responsable puisque seuls les modules LED ou les alimentations défectueux sont changés en cas de dysfonctionnement. Le système EVERLOOP permet donc de maximiser la durée de vie des produits et de réduire les déchets.

Le premier modèle de la série est le LEDVANCE Linear IndiviLED Gen 2 disponible en version directe ou directe/indirecte avec les options On/Off ou DALI. Ce luminaire est hautement performant grâce son IRC 90 et offre une efficacité lumineuse élevée jusqu'à 130 lm/W. Il possède une répartition homogène de la lumière ainsi qu'un faible scintillement et un éblouissement réduit (UGR≤19) grâce à l'optique IndiviLED.

De part la présence d'un sélecteur de puissance sur l'alimentation, ce luminaire est très polyvalent et convient parfaitement pour une application tertiaire en pose unique (en montage saillie ou suspendu) ou en créant des lignes continues grâce à de nombreux accessoires de montage. Il existe en 1,2 m ou 1,5 m de longueur.

Matériaux (détail) :

Corps en aluminium blanc

Labels & Certifications (détail) :