LEDVANCE UVC Air TUBE V70 : traitement silencieux de l’air par UV-C

Traitement de l'air continu grâce à la lumière UV-C

Inactive jusqu'à 99,9% des virus et des bactéries

Niveau sonore extrêmement faible

Pas d'exposition directe aux UV-C, pour la sécurité des humains et des animaux

Sans produits chimiques et sans ozone

Aucun filtre à remplacer

Installez-le où vous voulez

Fabriqué en Allemagne

Garantie 3 ans

Combinaison parfaite entre la lampe et l'alimentation électronique

Design SCALE : esthétique, matériaux de qualité et taille réduite pour s'adapter à tous les environnements