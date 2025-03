Logiciel EBP Bâtiment Hubbix

Pilotez votre entreprise en toute sérénité avec notre logiciel de facturation conçu pour les artisans du bâtiment. Depuis vos chantiers, créez facilement vos devis, gérez vos acomptes et effectuez votre facturation en ligne. Restez maître de votre rentabilité et surveillez vos indicateurs clés en un clin d'œil.

→ Gagner du temps avec une facturation automatisée

Éliminez les erreurs et simplifiez vos processus administratifs grâce à l’automatisation. EBP Hubbix crée devis et factures en quelques clics, tout en gérant les acomptes et les primes spécifiques au BTP. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur vos chantiers, sans vous soucier des calculs fastidieux.

→ Un suivi de chantier organisé et accessible

Centralisez toutes vos informations en un seul endroit : vos devis, documents et notes sont accessibles depuis une fiche dédiée à chaque chantier. Suivez l’avancement des travaux et restez organisé, même depuis votre smartphone, pour assurer un pilotage optimal, où que vous soyez.

→ Renforcer la satisfaction et la fidélité client

EBP Hubbix vous aide à personnaliser vos documents (logos, couleurs, et mise en page) pour une présentation professionnelle. Suivez vos échanges clients et améliorez leur expérience, faisant ainsi de votre image un levier essentiel pour votre fidélisation.

→ Collaborer efficacement avec votre comptable

Fini les échanges de documents papier ! Grâce à l’accès direct pour votre expert-comptable, simplifiez la gestion des données financières et le suivi comptable. EBP Hubbix réduit les tâches répétitives et garantit une collaboration fluide et sécurisée.

→ Une mobilité totale pour rester productif

Le logiciel full web EBP Hubbix Bâtiment vous accompagne partout. Qu’il s’agisse de chiffrer un devis sur site ou de mettre à jour des informations clients, vous travaillez depuis votre téléphone ou ordinateur, avec des données en temps réel. Mobilité et efficacité au service de votre activité.

Gestion des ventes

Devis avec tranches et sous-tranches de travaux

Gestion de plusieurs taux de TVA et attestations de TVA automatiques

Personnalisation facile et rapide des devis (couleurs, logo, etc.)

Transfert automatique des devis en factures (acomptes et finales)

Création des fiches fournitures, main d’œuvre et ouvrages depuis le devis

Gestion des retenues de garanties (prochainement)

Création de devis et factures depuis smartphone (prochainement)



Facturation

Factures simples et factures d’acomptes

Indicateur de paiement d’une facture

Suivi simplifié des factures à relancer

Gestion des primes BTP (CEE, MaPrimeRenov, etc.)

Factures de situation



Clients

Création de clients particuliers, professionnels et entités publiques

Envoi des documents par e-mail

Personnalisation des e-mails

Import des fichiers clients et éléments (prochainement)



Suivi d’activité

Gestion des chantiers : centralisation des informations et documents

Accès aux indicateurs clés dès l’ouverture du logiciel

Suivi de la rentabilité des devis

Gestion comptable simplifiée : export FEC et accès direct expert-comptable



Facture électronique (Réforme 2024-2026)

Factures de vente exportables au format Factur-X

Liaison avec le portail Chorus Pro : envoi direct des factures, récupération des statuts, liaison avec l’espace Facture de travaux



Liste des fonctions non exhaustive