thePixa KNX : Détecteur de présence optique pour optimiser la gestion et l'exploitation des bâtiments

Détecteur de présence optique pour la gestion de l'éclairage, du chauffage, de la ventilation dans les bâtiments tertiaires.

Compte le nombre de personnes et détecte leur position dans une pièce.

Applications pour la gestion des bureaux partagés, l'optimisation de l'occupation de l'espace, le nettoyage des bâtiments, analyse la fréquentation des rayons dans les magasins.

Programmation aisée par appli smartphone.

Possibilité de définir jusqu'à 6 zones distinctes.

Visualisation des zones sur une carte thermique.

Labels et Certifications :