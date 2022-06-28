ConnexionS'abonner
thePixa KNX : Détecteur de présence optique pour optimiser la gestion et l'exploitation des bâtiments

THEBEN

Détecteur de présence optique pour la gestion de l'éclairage, du chauffage, de la ventilation dans les bâtiments tertiaires.

Compte le nombre de personnes et détecte leur position dans une pièce.

Applications pour la gestion des bureaux partagés, l'optimisation de l'occupation de l'espace, le nettoyage des bâtiments, analyse la fréquentation des rayons dans les magasins.

Programmation aisée par appli smartphone.

Possibilité de définir jusqu'à 6 zones distinctes.

Visualisation des zones sur une carte thermique.

Labels et Certifications :

  • German Innovation Award 21 Gold

Zone de détection rectangulaire avec max. 6 zones de détection flexibles (surface totale 11,0 x 15,5 m / 171 m² ; pour une hauteur de montage de 4,5 m)

  • Commerce
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Tertiaire
THEBEN

Energy saving comfort : Voici les exigences de Theben et la promesse que nous nous engageons à...

Zac de la Madeleine 15, rue de la Tuilerie
77500 CHELLES
France

