Métro : Mitigeur bain-douche sans bec ! Fini le risque de blessure contre le bec !

Métro : mitigeur bain-douche thermostatique avec bec intégré est Lauréat du Palmarès 2020 Salle de Bains Remarquables.



Au design minimaliste, réduit à l'essentiel grâce à l'intégration du bec garantit le confort et la sécurité d'utilisation.

Bénéficie de l'espace en plus grâce à une tablette en silicone déclipsable : pratique pour avoir les produits du quotidien à portée de main, sans avoir à se baisser.

Dans la même collection : mitigeur douche TH et colonne de douche TH.