Meubles étroits SPACE TWIN par BLUM

Les meubles étroits utilisent même les petits espaces dans la cuisine. Avec SPACE TWIN, et grâce aux coulisses décalées en diagonale, Blum crée des espaces de rangement supplémentaires - sans toutefois renoncer à la stabilité et à la qualité de mouvement. Les produits et les ustensiles de préparation étroits comme les bouteilles, les planches à découper, les épices ou les plaques pour le four sont idéalement placés ici.

SPACE TWIN est mis en œuvre avec les ferrures habituelles de notre programme. La solution pour meubles étroits est réalisable avec les systèmes box LÉGRABOX et TANDEMBOX ainsi qu'avec les systèmes coulissants MOVENTO et TANDEM.





Avantages produit :