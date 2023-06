Mini ponceuses orbitales Réf. 94063 / 94066 / 94064

La Mini Ponceuse orbitale dispose d’un système d’extraction de la poussière auto-générée qui augmente la performance et l’extraction grâce aux trous supplémentaires latéraux perforés.

Conçue pour extraire et récupérer la poussière générée en ponçant tous les types de surfaces telles que le bois, les matériaux composites, le métal, le plâtre et plein d’autres types de surfaces.

Ponceuse avec une mécanique complètement révisée et un système moteur renforcé qui augmente la stabilité et la durabilité, elle réduite et limite les vibration lors de l’utilisation.

Abrasifs disponibles p.255.

Livrée en caisse Systainer avec unité de filtration GREEN TECH. Le filtre en polyester permet :

d’augmenter nettement l’efficacité de filtration par rapport aux filtres tissés ou en papier

de restituer en sortie un air pur (0.2mg de poussière /m³)

Avec cette unité GREEN TECH, l’utilisateur peut poncer et stocker des poussières pendant environ 8 heures en toute sécurité (3h en continu).