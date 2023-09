Nez de marche "ALL-GRIP"

Idéal pour utilisation en extérieur.

Solution idéale pour les ponts en bois glissants.

Excellent niveau d'antidérapance ! La sécurité avant tout.

Se pose directement sur marche nue, donc sur le béton ou sur le support du revêtement de sol.

Les profilés sont généralement collés et fixés par des vis. Le mastic adhésif est idéal pour cela, dans la mesure où il colmate les petites irrégularités du support et évite que les profilés ne bougent. Lorsque c’est le seul moyen de fixation dans des endroits moyennement fréquentés, il est recommandé d'utiliser du mastic adhésif qui doit être étalé sur une surface stable, propre et sèche.

Si les produits sont montés sur des surfaces humides, sales ou friables, utiliser du mastic adhésif pour les ajuster et fixer à l’aide de vis. Les vis sont généralement placées à 600mm d’intervalle. S’il est nécessaire d’utiliser du matériel de fixation, respecter les conseils suivants :

Sur du bois : vis zinguées ou en acier inoxydable 8x30 mm.

Sur une plaque d’acier : vis autotaraudeuses en acier inoxydable à tête cylindrique 8x20 mm.

Sur du béton : brides d’ancrage zinguées ou en acier inoxydable 8x30 mm.

Sur des supports grillagés ouverts : vis à serrage zinguées ou en acier inoxydable et boulons à tête bombées d’une longueur adapté aux marches existantes.

Matériaux (détail) :

Fibre de verre grainée.

Labels & Certifications (détail) :