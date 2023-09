Nez de marche cintrable

Se déforme par simple pliage manuel. Fixation possible avec vis, clous ou par scellement.

Couper le profilé à la longueur souhaitée. Repérer les trous et percer dans la chape.

Placer les chevilles ROMUS 6mm Ref 194162.

Placer le profilé et visser avec les vis 3,5 x 35mm Ref 94137.