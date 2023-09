Nouvelle offre formation 2022 du CSTB

Plus de 167 formations, 40 nouveautés, 7 thématiques allant de la performance environnementale au BIM en passant par la réglementation…des formats variés (parcours e-learning, blended-learning, classe virtuelle).



Découvrez les formations 2022 du CSTB à travers des formats innovants pour un impact et un engagement des apprenants. Construisez votre réussite et développez vos compétences auprès des meilleurs experts.



Des thématiques liées à vos enjeux :

Nous nous adaptons pour le format qui vous convient parmi les modalités pédagogiques à votre disposition :

Formation en présentiel

Formation à distance via e-learning ou classe virtuelle

Formation mixte : présentiel et e-learning (blended-learning)

Besoin d'une solution de formation digitale ou présentielle personnalisée aux enjeux de votre entité ? nous vous accompagnons au travers de nos dispositifs de formation intra-entreprise et sur-mesure, n'hésitez pas à nous contacter.