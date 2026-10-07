OnayaReno : le logiciel pour la réhabilitation en site occupé

Onaya Reno est la nouvelle solution numérique tout-en-un éditée par Orisha Construction, spécialement conçue pour relever les défis de la réhabilitation des bâtiments en site occupé.

Face à l'accélération des projets de rénovation énergétique, la communication avec les occupants et la coordination des équipes sont devenues stratégiques.

Pensée pour les bailleurs sociaux et les entreprises générales du batiment, Onaya Reno centralise l'ensemble des échanges et le suivi opérationnel, de la phase d'étude jusqu'à la réception.

Le logiciel permet de :

Pacifier la relation locataire : gestion centralisée des rendez-vous, rappels automatiques, espace résident dédié, notifications de perturbations et enquêtes de satisfaction.

Piloter les travaux sur le terrain : suivi d'avancement en temps réel, fiches de contrôle avec photos, signalement des non-conformités et inspections sécurité.

Sécuriser la réception : gestion des doléances, quitus, suivi de la Garantie de Parfait Achèvement (GPA) et génération du DOE digital.

Selon une enquête menée sur des projets de réhabilitation conduits avec nos clients :

95 % des utilisateurs ont réduit les délais de livraison de leurs chantiers

90 % des locataires sont satisfaits de disposer d'un outil de communication pendant les travaux

25 % de non-conformités en moins

1 h gagnée chaque jour par les utilisateurs, jusqu'à 4 h par jour pour les inspecteurs

Avec OnayaReno, les professionnels reprennent enfin le contrôle de leurs chantiers.