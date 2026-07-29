TRIBUNE - Cyril Perrin est directeur général exécutif et CSO d'Orisha Construction, éditeur de logiciels pour les entreprises du BTP et les négoces de matériaux. Alors que la généralisation de la facture électronique se déclenche à la rentrée prochaine, focus sur la progression de cette démarche dans le secteur.

Le 1er septembre 2026 arrive dans environ cinq semaines. Ce jour-là, toutes les entreprises du BTP devront être capables de recevoir des factures électroniques. Les grandes entreprises et ETI auront, quant à elles, l'obligation simultanée d'en émettre. Et pourtant, les signaux du terrain sont inquiétants.

Bien que l'équipement en logiciel de facturation soit majoritaire au sein des petites et moyennes entreprises (69 %), l'automatisation de la donnée reste faible. En effet, seulement 20 % des sociétés sondées sont capables d'émettre des factures utilisant des formats structurés (Factur-X, UBL, CII). Dans le BTP, où la chaîne de sous-traitance est particulièrement dense, ce décalage entre perception et réalité est une bombe à retardement financière.

Le BTP n'est pas un secteur comme les autres. Sa facturation non plus.



Ce qui distingue fondamentalement le bâtiment de tous les autres secteurs concernés par cette réforme, c'est la nature même de ses documents financiers. Dans le bâtiment, la notion de facture doit être comprise au sens large : elle ne vise pas uniquement la facture finale adressée au client, mais aussi les factures d'acompte, les avoirs, les factures rectificatives, l'auto-facturation, les factures multi-commandes et les situations de travaux. Chaque situation mensuelle, chaque retenue de garantie, chaque opération en autoliquidation de TVA devra désormais transiter par une Plateforme Agréée, dans un format structuré.

Les entreprises qui croient se mettre en conformité en adoptant un logiciel de facturation généraliste commettent une erreur coûteuse. Toutes les solutions du marché ne seront pas forcément adaptées aux usages du bâtiment.

Un modèle financier sous tension, que la réforme peut transformer

Pour comprendre l'enjeu réel, il faut regarder en face la réalité financière du secteur. La violation des délais légaux de paiement a occasionné 6 milliards d'euros de déficit dans les trésoreries des entreprises du BTP, selon le rapport 2023 de l'Observatoire des délais de paiement. Les PME du secteur avancent les fonds, paient fournisseurs et équipes, puis attendent d'être réglées. Elles endossent, malgré elles, le rôle de banque.

La facture électronique agit sur ce premier enjeu. Selon l'étude d'impact de la réforme en 2021, le délai de paiement moyen peut être réduit, grâce à la traçabilité et à la rapidité d'envoi. Dans un secteur où chaque jour gagné sur la trésorerie peut éviter un découvert, c'est loin d'être anecdotique.

Les gains potentiels pour les entreprises du BTP

Autres chiffres rapportés par l'étude, le coût moyen de traitement d'une facture papier reçu par le client atteignait 14 à 20 euros il y a cinq ans, contre 1 à 2 euros pour une facture électronique. À l'échelle nationale, les entreprises pourraient économiser plus de 4,5 milliards d'euros par an grâce à la dématérialisation, selon la même source.

À cela s'ajoutent les sanctions pour non-conformité, durcies par la loi de finances 2026 : 50 euros par facture non émise au format électronique, plafonnés à 15 000 euros par an, comme il est décrit sur le site du service public Entreprendre.

Pour les artisans et TPE, la fenêtre se ferme vite

Beaucoup de petites entreprises pensent pouvoir attendre 2027 pour leur obligation d'émission. C'est oublier un point crucial : les grandes entreprises et ETI devront émettre 100 % de leurs factures électroniquement dès septembre 2026.

Ne pas être prêt à recevoir en septembre 2026, c'est risquer de ne plus recevoir les commandes de ses donneurs d'ordre dans les délais. Ce n'est plus une question de conformité réglementaire — c'est une question de continuité d'activité.

Si 76 % des entreprises du BTP sont équipées d'un logiciel de facturation, selon le baromètre France Num 2025, seulement 20 % des entreprises, tous secteurs confondus, ont déjà numérisé plus de la moitié de leurs factures dans un format permettant un traitement automatisé. Être équipé ne signifie pas être prêt.

Le calendrier est verrouillé — en avril 2025, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement proposant un report d'un an. Il n'y aura pas de nouveau délai. Les entreprises qui auront choisi une solution réellement adaptée aux spécificités du BTP et restructuré leurs flux en amont aborderont septembre 2026 comme un avantage concurrentiel. Les autres le vivront comme une urgence. Et dans notre secteur, les urgences ont toujours un coût.