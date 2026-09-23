Rénovation occupée : et si le prochain retard se jouait sur le palier ?

Le chantier se joue aussi chez l'habitant

Un marché qui ne ralentit pas

Avec l'interdiction progressive de mise en location des passoires thermiques (les logements classés G sont déjà concernés, les F et E suivront) et les investissements massifs des bailleurs sociaux, la rénovation énergétique est devenue une course contre la montre. En 2025, plus de 379 000 logements ont été réhabilités en France, dont près de 80 % en site occupé.

Autrement dit, la grande majorité de ces chantiers se déroule au coeur de la vie quotidienne des habitants.

Quand une porte fermée coûte cher

Sur le papier, tout est prévu : les corps d'état sont planifiés, les matériaux livrés, les équipes mobilisées. Puis l'occupant est absent, ou n'a pas vu l'affichette du hall, ou ne savait pas que l'artisan passait ce jour-là. L'entreprise replanifie, le suivant attend, le planning glisse et la tension monte des deux côtés.

Emails éparpillés, affichage papier, relances téléphoniques : ces outils n'ont pas été conçus pour coordonner des centaines de logements, des dizaines d'intervenants et autant de contraintes personnelles. Le résultat est connu : retards, litiges, réserves à la réception et une satisfaction locataire qui s'érode.

Ce qui manquait, c'était un outil qui traite l'occupant comme un véritable acteur du chantier.

Onaya Reno : le chantier occupé sous contrôle

Bien démarrer : préparer le terrain

Tout commence avant le premier coup de marteau. Onaya Reno permet de collecter les informations locataires, de partager les documents du projet grâce à une GED collaborative et de préparer les états des lieux. Chaque intervenant part ainsi avec les mêmes données, et les surprises de dernière minute deviennent l'exception.

Garder le cap pendant les travaux

C'est là que la plateforme fait la différence. Les accès sont planifiés et les rendez-vous gérés depuis un point central. Les locataires reçoivent des rappels automatiques et des notifications sur leurs rendez-vous ou sur les perturbations à venir. Une information urgente (coupure d'eau, changement de créneau) est diffusée de façon ciblée aux seuls logements concernés, avec un suivi des confirmations de lecture : on sait qui a vu le message, et qui doit être relancé. Chaque résident dispose en plus d'un espace dédié pour suivre les interventions dans son logement et accéder en toute sécurité aux documents qui le concernent. De leur côté, les équipes remontent l'avancement du terrain en photos et en formulaires, et suivent la balance travaux pour garder la main sur les délais comme sur les coûts.

Clôturer sans friction

Au moment de la réception, Onaya Reno centralise la gestion des doléances et le suivi des non-conformités, avec photos, commentaires et assignation à l'entreprise concernée. Quitus et enquêtes de satisfaction sont digitalisés, tout comme le DOE, et le suivi de la garantie de parfait achèvement reste tracé jusqu'au bout. Les rapports peuvent être personnalisés et automatisés, par entreprise ou par appartement, pour des comités de pilotage qui s'appuient sur des chiffres plutôt que sur des impressions.

Conçue pour le terrain, pensée pour s'intégrer

Onaya Reno est mobile-first et se prend en main rapidement. Elle fonctionne sur iOS, Android et Windows 10, y compris hors ligne, ce qui est précieux sur les chantiers sans réseau. Grâce à son API ouverte, elle s'intègre aux systèmes d'information déjà en place chez les bailleurs et les entreprises, sans repartir de zéro.

Des résultats mesurés chez nos clients

Selon une enquête menée sur des projets de réhabilitation conduits avec nos clients :

95 % des utilisateurs ont réduit les délais de livraison de leurs chantiers

90 % des locataires sont satisfaits de disposer d'un outil de communication pendant les travaux

25 % de non-conformités en moins

1 h gagnée chaque jour par les utilisateurs, jusqu'à 4 h par jour pour les inspecteurs

Moins de portes fermées, plus de chantiers livrés dans les temps, et des locataires qui vivent mieux la transition.

Découvrez Onaya Reno et demandez votre démo.

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