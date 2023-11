Panneau sandwich de toiture JI Vulcasteel Roof

Le panneau de toiture isolé JI Vulcasteel Roof présente une tôle extérieure trapézoïdale, une âme en laine de roche et une plaque intérieure légèrement profilée.

Le panneau sandwich a une réaction optimale au feu et est disponible dans une résistance au feu allant jusqu'à 120 minutes. Si, en plus de la réduction acoustique, une absorption acoustique est nécessaire, la plaque intérieure peut être perforée. Grâce à l'installation rapide et facile JI Vulcasteel Roof la solution pour les toits avec une pente à partir de 6° et des exigences liées au feu et à l'acoustique.