Passerelle banche aluminium
La passerelle banche en aluminium est l'outil indispensable de la construction. Grâce à son dimensionnement, ses différentes hauteurs jusqu'à 3,48 mètres, ses roues de déplacement et ses anneaux de grutage en série, elle sera s'intégrer parfaitement à l'intérieur de banches.
Elle procurera aux professionnels du BTP / gros oeuvre un maximum de sécurité avec ses rampes et ses garde-corps rigides.
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Usage Ultra-intensif | Utilisation Sol plat
Hauteur de travail maxi 3,48 m
Charge maxi 150 kg | Garantie 5 ans
Dimensions du plancher : 1,22 x 0,43 m.
Matériaux
- Aluminium
Familles d'ouvrage
- Génie civil
- Industrie
Les tags associés
- Passerelle
- BTP
- Construction
- Gros Œuvre
- Banche
