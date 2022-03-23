Passerelle banche aluminium

La passerelle banche en aluminium est l'outil indispensable de la construction. Grâce à son dimensionnement, ses différentes hauteurs jusqu'à 3,48 mètres, ses roues de déplacement et ses anneaux de grutage en série, elle sera s'intégrer parfaitement à l'intérieur de banches.

Elle procurera aux professionnels du BTP / gros oeuvre un maximum de sécurité avec ses rampes et ses garde-corps rigides.