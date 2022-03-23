ConnexionS'abonner
Prémur : échelle télescopique

TUBESCA-COMABI

L'échelle télescopique Prémur entièrement en aluminium dispose d'un garde-corps et d'une plate-forme avec plinthes intégrées.

Grâce à ses crochets de 384 mm, elle permet également un amarrage sur les murs ou banches lors de la construction. Ses pieds réglables permettent une adaptation sur tous les sols.

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Usage Ultra-intensif
Utilisation Sol plat et rattrapage de niveau
Hauteur d’accès maxi 4,64 m
Charge maxi 150 kg | Garantie 5 ans

Matériaux

  • Aluminium

Familles d'ouvrage

  • Génie civil
  • Industrie
TUBESCA-COMABI - Batiweb

Tubesca-Comabi est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de solutions...

976 route de Saint-Bernard
01600 TREVOUX
France

