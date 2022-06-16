Plaque de plâtre BA13 DB - IP BA13 DB
Plaque de plâtre acoustique BA13 de 1200 mm composée d'un cœur en plâtre naturel à haute densité entre deux parements cartonnés.
Avantages produit :
- Gain acoustique +3 dB
- Livraison en palettes filmées pour le dépôt
- Possibilité de housser pour les livraisons chantiers
- Offre logistique : franco 6 tonnes possible
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Référence : BA1312xDB
Poids : 12 kg/m²
Conditionnement : 108 à 129,6 m²/palette
Réaction au feu : A2-s1, d0
Autres caractéristiques : Gain acoustique +3dB
Longueurs disponibles : 2500 à 3000 mm
Matériaux
- Plâtre
Labels et certifications
- CSTB
- NF
- Normes CE
Divers
Groupe français, familial et indépendant, PROFILS ET SYSTÈMES INDUSTRIES PSI, est le spécialiste des systèmes industriels pour la mise en œuvre de cloisons, plafonds et doublages (ossatures métalliques, plaques et accessoires).
