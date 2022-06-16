ConnexionS'abonner
Plaque de plâtre BA13 DB - IP BA13 DB

PSI GROUPE

Plaque de plâtre acoustique BA13 de 1200 mm composée d'un cœur en plâtre naturel à haute densité entre deux parements cartonnés.

Avantages produit :

  • Gain acoustique +3 dB
  • Livraison en palettes filmées pour le dépôt
  • Possibilité de housser pour les livraisons chantiers
  • Offre logistique : franco 6 tonnes possible
     

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Référence : BA1312xDB
Poids : 12 kg/m²
Conditionnement : 108 à 129,6 m²/palette
Réaction au feu : A2-s1, d0
Autres caractéristiques : Gain acoustique +3dB
Longueurs disponibles : 2500 à 3000 mm

Matériaux

  • Plâtre

Labels et certifications

  • CSTB
  • NF
  • Normes CE

Divers

Groupe français, familial et indépendant, PROFILS ET SYSTÈMES INDUSTRIES PSI, est le spécialiste des systèmes industriels pour la mise en œuvre de cloisons, plafonds et doublages (ossatures métalliques, plaques et accessoires).

Familles d'ouvrage

  • Aménagement urbain
  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Génie civil
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
Documentation

