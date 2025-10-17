PSI GROUPE - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « PSI GROUPE », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Groupe français, familial et indépendant, PROFILS ET SYSTÈMES INDUSTRIES PSI, est le spécialiste des systèmes industriels pour la mise en œuvre de cloisons, plafonds et doublages (ossatures métalliques, plaques et accessoires).

Les exigences premières du Groupe, sont la recherche de l’excellence dans la qualité et la performance de ses produits et services, la pérennité de l’entreprise, l’innovation, tout en répondant aux questions sociétales telles que l’évolution du logement en France, la transition énergétique ou le recyclage des déchets.

Nos outils de production ultra-performants et notre process de fabrication nous permettent de concilier haute technologie, qualité de finition dans un excellent rapport qualité/ prix/service.

Le PSI GROUPE est présent en France au travers des marques SPP et PAI. 4 sites de production avec SPP et PAI à La Crèche (79) comme usines principales, leurs filiales à Saint-Priest (S2P) et Acquigny (SGB).

Le groupe est également présent en Espagne dans le profilage d’ossatures métalliques avec la société ESPERFIL, et la fabrication des plaques de plâtre cartonnées avec la société INTERPLAC.

Il dispose enfin de participations au Portugal – société PERFISA et en France dans une société de fabrication de machines spéciales, lui permettant d’assurer la pérennité de son savoir-faire, notamment dans le domaine du profilage.

Le savoir-faire de PSI GROUPE :