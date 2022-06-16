ConnexionS'abonner
Profil de rive en L – Cornière de rive

PSI GROUPE

Profil de rive en L de 19 par 24 mm pour la réalisation de plafond suspendu apparent.

Avantages produit :

  • Disponible en blanc ou noir

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Référence : CP5019Sx-3000
Conditionnement : 40 barres/carton
Réaction au feu : A1
Longueur disponible : 3000 mm
Hauteur : 24 mm
Largeur : 19 mm

Matériaux

  • Aciers

Labels et certifications

  • Normes CE

Divers

Groupe français, familial et indépendant, PROFILS ET SYSTÈMES INDUSTRIES PSI, est le spécialiste des systèmes industriels pour la mise en œuvre de cloisons, plafonds et doublages (ossatures métalliques, plaques et accessoires).

Familles d'ouvrage

  • Aménagement urbain
  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Génie civil
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
Autres produits

PSI GROUPE - Batiweb

46 Allée des Grands Champs
79260 La Crèche
France

Plus d'informations


