Plinthes bois à peindre ECO 100 x 12 mm

Couper le profilé à la longueur souhaitée.

Utilisez une scie à onglet.

Vous assurer que le support soit bien plan et dégraissé.

Appliquer l'adhésif MS Polymère Express ROMUS Ref 93021 ou MS Transparent Express Ref 93022 au tack immédiat.

Mettre le profilé en place et faire pression. Dans le cas d'une peinture, pour avoir une meilleure qualité d'accroche de peinture, passer une éponge grattante. Pour éviter les ponts acoustiques, coller la plinthe sur le mur, mais pas sur le sol et laisser 0,5 mm.