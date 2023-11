ThemaPlus H-Condens, Chaudière murale gaz à condensation

Développée par Saunier Duval, la technologie brevetée MicroFast® confère à la chaudière ThemaPlus Condens un avantage exceptionnel pour la production d’ECS.

L’appareil est en effet doté d’un mini-ballon de 3,2 litres dont l’eau est en permanence maintenue à bonne température à l’aide d’une résistance de 25 W.

Pour l’utilisateur, le bénéfice est multiple. L’eau chaude est immédiatement disponible et reste à la température souhaitée même en situation de multiples puisages.

La mini-accumulation évite le gaspillage et de trop nombreux redémarrages de la chaudière. Elle permet donc d’économiser l’eau et le gaz tout en augmentant la longévité de l’appareil. Moins d’entartrage, moins d’allumages, moins de bruit. Et fini les douches froides !

Labels & Certifications (détail) :