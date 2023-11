SAUNIER DUVAL ThemaPlus Condens : chaudière murale gaz condensation avec mini-accumulation fabriquée en France et n°1 des ventes en France

Une eau toujours à bonne température

Développée par Saunier Duval, la technologie brevetée MicroFast® confère à la chaudière ThemaPlus Condens un avantage exceptionnel pour la production d’ECS.

L’appareil est en effet doté d’un mini-ballon de 3,2 litres dont l’eau est en permanence maintenue à bonne température à l’aide d’une résistance de 25 W.

Pour l’utilisateur, le bénéfice est multiple. L’eau chaude est immédiatement disponible et reste à la température souhaitée même en situation de multiples puisages.

La mini-accumulation évite le gaspillage et de trop nombreux redémarrages de la chaudière. Elle permet donc d’économiser l’eau et le gaz tout en augmentant la longévité de l’appareil. Moins d’entartrage, moins d’allumages, moins de bruit. Et fini les douches froides !

Un confort thermique adapté, sans mauvaise surprise côté budget

Mais la chaudière gaz à condensation ThemaPlus Condens présente également de remarquables performances énergétiques en matière de chauffage.

La fiabilité de son corps de chauffe en inox n’est plus à démontrer. Constamment amélioré depuis plus de 20 ans, son design est pensé pour maximiser la transmission de la chaleur produite vers le circuit de chauffage.

À cela s’ajoute le réglage en temps réel du mélange air/gaz : le système FlameFit® ajuste en permanence la combustion à la qualité du gaz reçu afin d’optimiser l’efficacité de la chaudière. Cette technologie permet de nouvelles économies d’énergie et offre la possibilité de se tourner vers les combustibles verts, tels que l’hydrogène ou le biométhane.

Un matériel plébiscité par les professionnels

Lorsqu’elles développent de nouveaux équipements de chauffage, les équipes de Saunier Duval se préoccupent également des installateurs et techniciens de maintenance.

ThemaPlus Condens est conçue pour simplifier au maximum les opérations de pose et d’entretien.

Quelques exemples :

Réglage de combustion automatique (technologie FlameFit®),

Choix du combustible à partir de l’interface,

Clipsage ultra-rapide des dispositifs de connectivité et de régulation radio (Milink / MiSet Radio / MiPro Sense Radio),

Présence d’un bouton On/Off pour sécuriser les interventions,

Accès direct aux divers composants grâce au concept One-Box,

Et bien d’autres détails facilitant le travail des professionnels.

Saunier Duval propose également un guide d’installation via l’interface tactile de la chaudière et met à votre disposition toutes les informations nécessaires aux prestations.

Notez enfin que le corps de chauffe est garanti 5 ans et que les pièces de rechange restent disponibles pendant une durée de 15 ans après l’arrêt de fabrication.

Optez pour la chaudière gaz à condensation ThemaPlus Condens et proposez à vos clients une solution de chauffage à la fois durable, performante et économique !

Pour en savoir plus exit_to_app