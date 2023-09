Qualité de l’air intérieur en pratique : contraintes, diagnostics et améliorations - ENV13

Catégorie : Formation continue

La qualité de l’air intérieur est une vraie question de santé publique, avec à la clé un coût très important pour notre société. L’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSES) a réalisé une étude qui évalue le coût socio-économique de la pollution de l’air intérieur à 19 milliards d’euros par an (coût estimé des décès prématurés, de la prise en charge des soins, de la perte de production…).

Lors de l’exploitation d’un bâtiment, la qualité de l’air respiré par les occupants dépend de la vigilance apportée à ce paramètre important des espaces de vie, tout au long du processus de construction ou de rénovation. Pour toute typologie de bâtiment, la qualité de l’air intérieur doit être le fil rouge de toutes les phases d’un bâtiment, du diagnostic du site et de l’existant à l’exploitation tout au long de sa vie.



Objectifs :

Connaître la réglementation et le contexte actuel sur la qualité de l’air intérieur.

Identifier les risques pour la santé associés au phénomène de contamination du milieu intérieur.

Intégrer la qualité de l’air intérieur en construction et en rénovation à chaque étape.

Disposer de solutions pour mesurer et améliorer la qualité de l’air intérieur de ses espaces.

Diplôme préparé : Autre Thème : Qualité sanitaire Montant : 890 € Durée de la formation : 1 jour (7 heures) Pré-requis : Avoir des notions sur la qualité de l’air intérieur ou avoir suivi la formation « Qualité de l’air intérieur : approche globale » (ENV11). Publics ciblés : Maîtres d’ouvrage ‐ Gestionnaires de patrimoine, Exploitants : Responsables hygiène et santé, Maîtres d’oeuvre : Bureaux d’études et d’ingénierie ‐ Laboratoires de contrôle et d’analyse ‐ Ingénieurs et techniciens sanitaires

Programme :