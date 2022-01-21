Radiateur à façade active NATURAY SELECT 3.0 par CAMPA
NATURAY SELECT 3.0 est un radiateur à façade active en pierre de lave naturelle.
Une expérience originale, visuelle et tactile qui ne laisse personne indifférent et déclinée pour cette simple et très bonne raison, en modèles Ultime et Sélect.
Le principe d’utilisation des appareils a été pensé pour un usage plus simple et un chauffage plus précis dans chaque pièce de l’habitat, pour la rénovation et la construction neuve.
Avantages produit :
- Modèles disponibles : Etroit Vertical, Horizontal et Vertical
- Pierre de lave naturelle massive : esthétique et performance énergétique
- Efficience énergétique, confort et économies d’énergie
- Connection des radiateurs avec Muller Intuitiv with Netatmo
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Puissance totale : 1000 à 2000 W
Puissance statique : 1000 à 2000 W
Largeur : 844 à 1122 mm
Hauteur : 589 à 714 mm
Épaisseur : 128 mm
Poids : 25,5 à 41,5 kg
Coloris : Blanc de lave et Greige
Matériaux
- Autre
Labels et certifications
- Autre
Divers
Pierre de lave naturelle
Origine France Garantie
Familles d'ouvrage
- Logement collectif
- Maison individuelle
