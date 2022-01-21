Radiateur à façade active NATURAY SELECT 3.0 par CAMPA

NATURAY SELECT 3.0 est un radiateur à façade active en pierre de lave naturelle.

Une expérience originale, visuelle et tactile qui ne laisse personne indifférent et déclinée pour cette simple et très bonne raison, en modèles Ultime et Sélect.

Le principe d’utilisation des appareils a été pensé pour un usage plus simple et un chauffage plus précis dans chaque pièce de l’habitat, pour la rénovation et la construction neuve.

Avantages produit :