Radiateur à façade active - IC STYLE 1 par CAMPA
IC STYLE 1 est un radiateur à façade active en glace de verre trempé.
La discrétion et l’élégance remarquable d’une gamme de radiateurs simplement exceptionnelle.
Le principe d’utilisation des appareils a été pensé pour un usage plus simple et un chauffage plus précis dans chaque pièce de l’habitat, pour la rénovation et la construction neuve.
Avantages produit :
- Modèles disponibles : Horizontal et Vertical
- Glace de verre : esthétique et performance énergétique
- Efficience énergétique, confort et économies d’énergie
- Connection des radiateurs avec Muller Intuitiv with Netatmo
- Performance d’un cycle vertueux
- Avantage technologique : le double effet à inertie de façade
- L’inertie pilotée à effet masse : la performance scientifiquement prouvée
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Puissance totale : 1000 à 2000 W
Puissance statique : 1000 à 2000 W
Largeur : 450 à 550 mm
Hauteur : 1650 mm
Épaisseur : 80 à 90 mm
Poids : 34,3 à 41,1 kg
Coloris : Lys blanc, Noir Astrakan et Reflet miroir
Matériaux
- Autre
Labels et certifications
- Autre
Divers
Glace de verre trempé
Origine France garantie
Familles d'ouvrage
- Logement collectif
- Maison individuelle
