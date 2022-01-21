Radiateur à façade active - IC STYLE 1 par CAMPA

IC STYLE 1 est un radiateur à façade active en glace de verre trempé.

La discrétion et l’élégance remarquable d’une gamme de radiateurs simplement exceptionnelle.

Le principe d’utilisation des appareils a été pensé pour un usage plus simple et un chauffage plus précis dans chaque pièce de l’habitat, pour la rénovation et la construction neuve.

Avantages produit :