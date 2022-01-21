Radiateur à façade active JOBEL 3.0 par CAMPA
JOBEL 3.0 est un radiateur à façade active en acier avec pierre de lave interne.
Une apparente simplicité qui mélange élégamment droites et courbes pour créer un effet de légèreté remarquable.
Le principe d’utilisation des appareils a été pensé pour un usage plus simple et un chauffage plus précis dans chaque pièce de l’habitat, pour la rénovation et la construction neuve.
Avantages produit :
- Modèles disponibles : Bas, Horizontal et Vertical
- Radiateur rayonnant double effet à inertie interne
- Efficience énergétique, confort et économies d’énergie
- Connection des radiateurs avec Muller Intuitiv with Netatmo
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Puissance totale : 750 à 2000 W
Puissance statique : 750 à 2000 W
Largeur : 570 à 1150 mm
Hauteur : 600 mm
Épaisseur : 130 mm
Poids : 15 à 28 kg
Coloris : Anthracite, blanc satiné et gris
Matériaux
- Autre
Labels et certifications
- Autre
Divers
Acier avec pierre de lave interne
Origine France garantie
Familles d'ouvrage
- Logement collectif
- Maison individuelle
