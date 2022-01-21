ConnexionS'abonner
Fermer

Radiateur à façade active JOBEL 3.0 par CAMPA

Partager le produit
CAMPA

JOBEL 3.0 est un radiateur à façade active en acier avec pierre de lave interne.

Une apparente simplicité qui mélange élégamment droites et courbes pour créer un effet de légèreté remarquable.

Le principe d’utilisation des appareils a été pensé pour un usage plus simple et un chauffage plus précis dans chaque pièce de l’habitat, pour la rénovation et la construction neuve.

Avantages produit :

  • Modèles disponibles : Bas, Horizontal et Vertical
  • Radiateur rayonnant double effet à inertie interne
  • Efficience énergétique, confort et économies d’énergie
  • Connection des radiateurs avec Muller Intuitiv with Netatmo

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Puissance totale : 750 à 2000 W
Puissance statique : 750 à 2000 W
Largeur : 570 à 1150 mm
Hauteur : 600 mm
Épaisseur : 130 mm
Poids : 15 à 28 kg
Coloris : Anthracite, blanc satiné et gris

Matériaux

  • Autre

Labels et certifications

  • Autre

Divers

Acier avec pierre de lave interne
Origine France garantie

Familles d'ouvrage

  • Logement collectif
  • Maison individuelle
Documentation

Les tags associés

Autres produits

Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

CAMPA - Batiweb

CAMPA est concepteur et fabricant de radiateurs électriques haut de gamme CAMPA est une entreprise...

109 BD NEY
75018 PARIS 18
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.