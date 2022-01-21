Radiateur à façade active JOBEL 3.0 par CAMPA

JOBEL 3.0 est un radiateur à façade active en acier avec pierre de lave interne.

Une apparente simplicité qui mélange élégamment droites et courbes pour créer un effet de légèreté remarquable.

Le principe d’utilisation des appareils a été pensé pour un usage plus simple et un chauffage plus précis dans chaque pièce de l’habitat, pour la rénovation et la construction neuve.

Avantages produit :