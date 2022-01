CAMPA est concepteur et fabricant de radiateurs électriques haut de gamme

CAMPA est une entreprise française à la pointe de l’innovation dans la conception et le développement de radiateurs électriques haut de gamme, aux lignes modernes et aux qualités remarquables. Entièrement conçus et développés dans nos usines en France, nos appareils associent design et technologie.

Chaque collection révèle des radiateurs qui sont à la fois innovants, intelligents et élégants, respectueux de l’environnement et performants. En 2014, tous nos appareils ont reçu le label Origine France Garantie (OFG BVcert 6020118).

CAMPA a reçu le label “Observeur du Design 2015” et le label du Janus de l’industrie 2014 pour ses radiateurs Campastyle 3.0.

C’est grâce à une politique de Recherche et Développement dynamique et grâce à son centre d’études (le plus grand d’Europe dans son domaine) intégré au cœur du site de production, que CAMPA est leader sur son secteur.

Conscient très tôt de l’importance d’innover pour apporter des solutions performantes, durables et toujours plus économes en énergie, l’entreprise accroît de manière constante les moyens humains, matériels et nanciers consacrés à la recherche pour l’amélioration du confort, du design et des performances de ses appareils.

Le “confort technologique”, tel que le propose CAMPA, a ainsi permis d’acquérir une reconnaissance et une visibilité qui dépassent aujourd’hui les frontières nationales.

Matériaux exceptionnels et nobles, design parfaits, technologies performantes, CAMPA s’impose comme le partenaire idéal des projets les plus classiques comme les plus contemporains et ambitieux.

À travers son appartenance au Groupe Muller, CAMPA se présente également comme un partenaire industriel d’avenir pour la France et l’Europe, avec le développement de projets porteurs dans le cadre de la transition énergétique (projet SETS 2014).

Le Projet SETS (Solution de stockage de l’énergie), a permis à CAMPA d’être lauréat du concours Innovation 2030, sous l’égide du Ministère du Redressement productif, des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Innovation et de l’Économie numérique.

Le savoir-faire de CAMPA :

Pièces de vie et pièces de nuit

Acier

Glace de verre

Pierre de lave

Salles de bains et cuisines