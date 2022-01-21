Radiateur sèche-serviettes CAMPAVER BAINS KYOTO 3.0 par CAMPA

CAMPAVER BAINS KYOTO 3.0 est un radiateur sèche-serviettes rayonnant et soufflant avec façade en glace de verre massive.

Le nouveau radiateur sèche-serviettes en verre décliné en 3 coloris.

Le principe d’utilisation des appareils a été pensé pour un usage plus simple et un chauffage plus précis dans la salle de bains, pour la rénovation et la construction neuve.

Avantages produit :