Radiateur sèche-serviettes CAMPAVER BAINS KYOTO 3.0 par CAMPA
CAMPAVER BAINS KYOTO 3.0 est un radiateur sèche-serviettes rayonnant et soufflant avec façade en glace de verre massive.
Le nouveau radiateur sèche-serviettes en verre décliné en 3 coloris.
Le principe d’utilisation des appareils a été pensé pour un usage plus simple et un chauffage plus précis dans la salle de bains, pour la rénovation et la construction neuve.
Avantages produit :
- Modèles disponibles : 1200W et 1500W
- Glace de verre et soufflerie : esthétique et performance énergétique
- Efficience énergétique, confort et économies d’énergie
- Une soufflerie qui allie discrétion et efficacité
- Connection des radiateurs avec Muller Intuitiv with Netatmo
- Performance d’un cycle vertueux
- Avantage technologique : le double effet à inertie de façade
- L’inertie pilotée à effet masse : la performance scientifique prouvée
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Puissance totale : 1200 W
Puissance statique : 400 W
Puissance boost soufflerie : 600 W
Largeur : 352 mm
Hauteur : 802 mm
Epaisseur : 113 mm
Poids : 14 kg
Coloris : Noir Astrakan, Lys Blanc et Reflet miroir
Matériaux
- Autre
Labels et certifications
- Autre
Divers
Glace de verre massive
Origine France garantie
Familles d'ouvrage
- Logement collectif
- Maison individuelle
