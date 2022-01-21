ConnexionS'abonner
Radiateur sèche-serviettes CAMPAVER BAINS KYOTO 3.0 par CAMPA

CAMPA

CAMPAVER BAINS KYOTO 3.0 est un radiateur sèche-serviettes rayonnant et soufflant avec façade en glace de verre massive.

Le nouveau radiateur sèche-serviettes en verre décliné en 3 coloris.

Le principe d’utilisation des appareils a été pensé pour un usage plus simple et un chauffage plus précis dans la salle de bains, pour la rénovation et la construction neuve.

Avantages produit :

  • Modèles disponibles : 1200W et 1500W
  • Glace de verre et soufflerie : esthétique et performance énergétique
  • Efficience énergétique, confort et économies d’énergie
  • Une soufflerie qui allie discrétion et efficacité
  • Connection des radiateurs avec Muller Intuitiv with Netatmo
  • Performance d’un cycle vertueux
  • Avantage technologique : le double effet à inertie de façade
  • L’inertie pilotée à effet masse : la performance scientifique prouvée

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Puissance totale : 1200 W
Puissance statique : 400 W
Puissance boost soufflerie : 600 W
Largeur : 352 mm
Hauteur : 802 mm
Epaisseur : 113 mm
Poids : 14 kg
Coloris : Noir Astrakan, Lys Blanc et Reflet miroir

Matériaux

  • Autre

Labels et certifications

  • Autre

Divers

Glace de verre massive

Origine France garantie

Familles d'ouvrage

  • Logement collectif
  • Maison individuelle
Documentation

