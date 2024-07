Rampe d'accès FUSION pour seuil de baies coulissantes Slinova x

FUSION est une rampe d’accès compatible avec les seuils de baies coulissantes de la gamme Slinova et Slinova X de chez Réhau. FUSION apporte un confort permanent entre l’intérieur et l’extérieur des logements. Elle peut être ajoutée dès le début du chantier ou installation à postériori.

Les avantages de FUSION sont multiples, compatible avec la fonction PMR elle apporte une sécurité complémentaire en prévenant le ressaut de 20mm, esthétique par son design elle masque et protège le système d’évacuation d’eau. Enfin FUSION réduit considérablement l’accumulation de salissures et facilité l’entretien.

FUSION est constitué d’une matière recyclée et entièrement recyclable.