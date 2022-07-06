ConnexionS'abonner
Seuil pour portes palières PG16 V2

BILCOCQ DUVAL

Seuil pour porte palière protégée des intempéries, en aluminium finition brut, anodisé, incolore, noir.

Joint d'étanchéité à lèvre ou tubulaire.

Disponible en lg de 990mm,
Percé,
Fraisé,
Chevilles et vis fournies,
Joint EPDM noir,
Hauteur de16mm.

  • Aluminium
  • EPDM

Application :
Mise en œuvre en rénovation, permettant l'isolation du bas de la porte lorsque celle-ci est installée.

  • Hôtel et restaurant
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Tertiaire
