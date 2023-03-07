ConnexionS'abonner
Nez de marche photoluminescent

BILCOCQ DUVAL

NEZ DE MARCHE antidérapant conçu en aluminium et recouvert de bandes striées en résigne photoluminescente pour une visibilité nocturne.

Haute résistance mécanique
Compatible avec les lieux de trafic intense
Antidérapant
10h d'autonomie
Utilisation intérieure, extérieure
À coller ou à visser

  • Aluminium

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Santé
  • Tertiaire

BILCOCQ DUVAL

Acteur de référence des solutions d’étanchéité pour les menuiseries...

840 rue de la gare
60710 Chevrieres
France

