Nez de marche photoluminescent
NEZ DE MARCHE antidérapant conçu en aluminium et recouvert de bandes striées en résigne photoluminescente pour une visibilité nocturne.
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Haute résistance mécanique
Compatible avec les lieux de trafic intense
Antidérapant
10h d'autonomie
Utilisation intérieure, extérieure
À coller ou à visser
Matériaux
- Aluminium
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Enseignement et culture
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Santé
- Tertiaire
Fichiers à télécharger
