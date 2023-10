Remontées de plinthes PVC souple R 100 x 5 mm

Couper le profilé à la longueur souhaitée.

Vous assurer que le support soit bien sec, propre, plan et dégraissé.

Préparez vos coupes d'onglet.

Utilisez le Romtack 85mm Ref 98230 ou à la colle MS Polymère Express ROMUS Ref 93021.

Le Romtack permet une pose plus simple et plus rapide.

Mettre le profilé en place en faisant pression.

Pour les soudures en angle, utiliser la Valise de Soudure ROMUS Ref 95088.