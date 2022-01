Rupteur acoustique Schöck Tronsole®

Schöck Tronsole® désolidarise les volées d’escalier et les paliers du reste du bâtiment en réduisant les bruits d'impact.

Notre époque est dominée par le bruit et par le stress. La recherche de la tranquillité et du calme est jugée comme un besoin vital. La protection contre les bruits dans les bâtiments et habitations est donc bien un besoin urgent. Dans les bâtiments ou immeubles où cohabitent plusieurs familles, le bruit est souvent source d'inconfort voire de conflits entre voisins. Des solutions existent pour y remédier. Pour cela il faut accorder une plus grande attention à l'isolation acoustique au niveau des cages d'escalier.

En désolidarisant la volée et le palier du reste du bâtiment, les rupteurs acoustiques Schöck Tronsole® réduisent les bruits d'impact, quelle que soit la configuration d’escaliers, contribuant ainsi au confort acoustique de l'habitation et des occupants du bâtiment.