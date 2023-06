Signo® : coffrage en béton fibré

Produits dans notre usine à HALLE, les éléments Schöck Signo® en béton fibré extrudé sont idéaux pour la réalisation d’éléments de construction en béton apparent tels que - rives de prédalles, balcons, murs, coffrages de poutre de rives, ou encore coffrages de rives dans une configuration de pose avec rupteurs – devant présenter une surface lisse, parfaite, sans bulles ni aspérités.

L’élément de coffrage est livré prêt au montage, il doit simplement être coupé pour obtenir la longueur et l’angle souhaités. Signo® est fabriqué dans une longueur maximale de 2.70 ML et l’assemblage des éléments entre eux est facilité grâce aux clips de jonction droits et d’angles.



En usine de préfabrication



Afin d'augmenter la qualité du rendu et d'optimiser les temps de pose dans les process en usine de préfabrication, Schöck a développé pour vous des éléments de coffrages perdus. Sous le nom de Signo®, ces coffrages ont trouvé leur place dans les lignes de production, rationnalisant ainsi le processus de préfabrication en apportant à tous les éléments préfabriqués un aspect lisse et un parement irréprochable.



Sur chantier



Toujours dans l'optique d'apporter des solutions complètes à nos clients, Schöck France a développé dans le cadre de la pose de rupteurs de ponts thermiques, une solution technique innovante de qualité rapide et sécurisée pour le coffrage de rives de dalles.



Avantages :