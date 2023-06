Sélection Monument Historique : Ardoise naturelle

Parce que certains édifices nécessitent la recherche d’ardoise plus épaisse, la sélection Monument Historique trouve naturellement sa déclinaison avec une ardoise forte.



CUPA PIZARRAS a toujours proposé un schiste de haute qualité. Ce niveau d’expertise et la constance de son exigence ont permis de hisser l’entreprise au premier rang des acteurs de l’ardoise.

Les ingénieurs géologues comme les fendeurs d’ardoise mettent à contribution leur savoir-faire et toute leur énergie pour proposer un choix d’ardoise d’un niveau de qualité irréprochable.

Proposé au format 30×20 cm la sélection MH présente une texture lisse et une couleur qui seront parfaitement adaptées pour la rénovation à l’identique de bâtiments classés.

Comme l’exige la méthode artisanale, l’épaufrure prononcée et régulière de la sélection MH 5 est obtenue par coupe manuelle.

Les gisements d’ardoise exploités par CUPA PIZARRAS depuis 1892 se situent en Galice au cœur d’une zone d’extraction dont le schiste est d’une pureté exceptionnelle. Cette zone est désormais reconnue comme la plus prestigieuse.