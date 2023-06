Sélection Patrimoine : Ardoise naturelle

Pour la restauration de monuments historiques et les rénovations en secteur protégé, le modèle d’ardoise naturelle CUPA Patrimoine est le fruit d’une sélection d’exception afin de répondre aux exigences les plus rigoureuses.



Les gisements d’ardoise exploités par CUPA PIZARRAS depuis 1892 se situent en Galice au cœur d’une zone d’extraction dont le schiste est d’une pureté exceptionnelle. Cette zone est désormais reconnue comme la plus prestigieuse.

Déjà retenue au Benelux pour les ouvrages d’Art depuis de nombreuses années, le modèle s’est imposé comme la garantie d’une qualité irréprochable.

Issu de la prestigieuse carrière CUPA 4 – Armadilla située dans la meilleure zone d’extraction (Benuza), le sélection Patrimoine s’inscrit dans la pérennité des traditions locales et régionales avec caractère et élégance.

Proposé au format 30×20 cm et dans une épaisseur de 5, 7 ou 9mm, le sélection Patrimoine présente une texture lisse et une couleur qui seront parfaitement adaptées pour la rénovation à l’identique de bâtiments classés.